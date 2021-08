Spacciano cocaina ai giovani durante la Settimana Rosa: arrestata coppia di parmigiani

Due parmigiani, un uomo e una donna, sono stati arrestati dai carabinieri durante il week end della settimana rosa a Riccione. I militari di Cattolica infatti hanno fermato i due, responsabili in concorso tra loro di detenzione e spaccio di cocaina. In particolare l’uomo è stato sorpreso mentre spacciava una dose di cocaina a un giovane turista, quest’ultimo segnalato in Prefettura. All'interno della loro camera d’albergo i militari hanno trovato altri 10 grammi di cocaina, attrezzi atti allo spaccio e alcune migliaia di euro in contanti.

Sempre nella notte, i carabinieri della Stazione di Riccione sono riusciti ad individuare un minorenne di Fidenza, il quale poco prima si era reso responsabile di un furto con strappo di una collanina ai danni di un giovane turista. Il minore è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria minorile di Bologna.