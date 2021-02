Spacciano cocaina e hashish in stazione e al parco Ducale: arrestati due nigeriani

Due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti a Parma nella giornata di ieri, mercoledì 17 febbraio. Un 53enne nigeriano è stato infatti sorpreso da una pattuglia dei carabinieri a piedi vicino alla stazione mentre stavano effettuando alcuni controlli antidroga nella zona del quartiere San Leonardo. Il pusher stava vendendo una dose di cocaina ad un consumatore: entrambi sono stati fermati dai militari, che hanno chiamato in supporto i colleghi in auto. Il 53enne nigeriano aveva con sé alcune dosi di cocaina e denaro in contanti. All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno trovato 50 grammi di polvere bianca e 800 euro. Per lui sono scattate le manette: ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Un 27enne nigeriano è stato arrestato mentre si trovava all'interno del parco Ducale, seduto su una panchina insieme ad alcuni connazionali. Quando ha visto la pattuglia dei carabinieri ha cercato di disfarsi di un involucro con all'interno 30 grammi di hashis. I militari hanno trovato altri 50 grammi di hashish in casa sua. Il giovane è stato arrestato ed ora si trova nelle camere di sicurezza della