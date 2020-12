Spacciava droga davanti alle scuole: arrestato pusher ventenne

I Carabinieri della Stazione di Medesano hanno rintracciato ed arrestato un ventenne marocchino destinatario di una misura cautelare in carcere disposta dalla Corte d’Appello di Bologna. Il giovane, come emerso dalle indagini svolte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, tra l'estate del 2018 e giugno 2019, si è reso responsabile di vari reati, tra cui spaccio di sostanza stupefacente nelle vicinanze di istituti scolastici, alcuni furti in negozi di abbigliamento nel centro di Parma e di una rapina ai danni di un privato cittadino a bordo di un autobus della linea urbana. Inoltre, nel corso della permanenza presso la comunità, dove è stato trovato, ha più volte trasgredito alle prescrizioni dei giudici, che pertanto hanno deciso di sostituire la misura con quella della custodia in carcere.