Spacciava fuori dalle scuole di Parma, nei parchi cittadini e in altri punti della città: arrestato 35enne nigeriano

Nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini, la Polizia locale di Parma ha dato esecuzione nei giorni scorsi a una misura della custodia cautelare in carcere - disposta dal Gip del Tribunale di Parma - nei confronti di un 35enne nigeriano residente a Reggio Emilia, indagato per spaccio di stupefacenti.

L’arresto arriva al culmine di una corposa attività di indagine condotta dagli uomini di strada del Taglio a partire dal settembre scorso, che ha consentito di documentare molteplici cessioni di hashish da parte del pusher in vari punti della città, comprese le adiacenze di istituti scolastici.

Dalle indagini è emerso che l'uomo si era creato, nel corso del tempo, una vasta e consolidata rete di clienti parmigiani, che provvedeva a rifornire spostandosi in differenti punti della città.

In esecuzione alle disposizioni dell’Autorità giudiziaria, lo scorso venerdì gli operatori della Polizia locale hanno individuato il 35enne al Parco Falcone e Borsellino - uno dei luoghi da lui solitamente frequentati – per poi procedere con il suo arresto, nonostante il tentativo di fuga in bicicletta. Arrestato, l’indagato è stato associato al carcere di Parma.