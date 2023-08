Spacciava hashish e pasticche: denunciato

Nell’ambito dei servizi coordinati dalla Compagnia di Parma nel centro cittadino, i militari della Stazione di Parma Oltretorrente, nella mattinata di sabato 26 agosto, hanno controllato un uomo marocchino di 31 anni, già conosciuto dagli operanti di Piazzale della Pace. L’uomo è stato trovato in possesso di uno spinello e di una modica quantità di hashish. La successiva approfondita perquisizione ha permesso di rinvenire anche una scatola contenente 50 compresse di un medicinale inserito nella tabella delle sostanze psicotrope e stupefacenti emanata dal Ministero della Salute. Il porto di tali compresse, in una quantità, ovviamente, di molto inferiore, sarebbe stato consentito con una prescrizione medica che, nel caso di specie, non era presente. L’uomo, quindi, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.