Spacciava Rivotril al Parco Ducale, nei guai un pusher di 38 anni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma e delle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro, coordinate dalla Compagnia Carabinieri, stanno continuando l’attività di controllo del territorio, finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga, oltre che tutelare la sicurezza dei cittadini rimasti in città. Sorvegliati speciali le piazze e le vie del centro, oltre all’area di via San Leonardo, via Monte Altissimo, Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino. Nel corso dei controlli sono stati identificati 109 persone e 67 mezzi.

È stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Parma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un marocchino di 38 anni pregiudicato e in Italia senza fissa dimora. Lo stesso, fermato dai Carabinieri per un controllo mentre era all’interno del Parco Ducale, è stato trovato in possesso di una bomboletta spray urticante non conforme e 13 pastiglie di "Rivotril", medicinale inserito nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e che se usato in maniera non conforme ha effetti particolarmente dannosi per la salute umana.

L’attività svolta nel pomeriggio di ieri ha inoltre consentito di recuperare e sequestrare diverse dosi di stupefacenti destinate al consumo da parte di giovanissimi, di cui 5 aventi dai 17 ai 25 anni, sono stati segnalati alla Prefettura ducale quali assuntori di droghe. I sequestri sono avvenuti nel Parco Ducale, nel Parco del Naviglio, in via Kennedy, in via La Spezia e in via Torrente Bratica, per una quantità complessiva di 35 grammi di hashish.