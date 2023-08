Spacciava Rivotril e hashish in Oltretorrente: denunciato un pusher

Nonostante il maltempo che ha caratterizzato la giornata di martedì 29 agosto, la Compagnia Carabinieri di Parma ha svolto un servizio finalizzato ad assicurare il controllo sulle strade, con particolare attenzione al contrasto all’abuso di alcool e all’ uso e spaccio di droga. Tre le persone denunciate, una per guida in stato d’ebrezza, una per rifiuto di sottoporsi ad analisi per accertare lo stato di alterazione psicofisica e l’ultima per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre a diversi giovani segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti in quantità minime per uso personale.

Il servizio ha permesso di continuare l’attività di controllo nel quartiere San Leonardo e nonostante la pioggia sono 90 le persone controllate e identificate, poco più di 100 i veicoli fermati, 12 le contravvenzioni elevate per varie violazioni al codice della strada. Come accennato, tre le persone denunciate. Un 50enne per guida in stato d’ebbrezza, avendo riscontrato un tasso alcolemico molto al di sopra del massimo consentito dalla legge. Un’altra persona, 40enne, denunciata a seguito del rifiuto di sottoporsi agli esami specifici previsti per la guida in stato di alterazione psicofisica. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida. Nel corso dei controlli, in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, la pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente ha intercettato un 30enne marocchino con diversi precedenti di polizia in possesso di molte compresse di rivotril, medicinale inserito nella tabella delle sostanze psicotrope e stupefacenti emanata dal Ministero della Salute e di alcuni grammi di hashish, per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Sempre in materia di sostanze stupefacenti per alcuni giovani è scatta la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Parma in quanto trovati con alcuni grammi di marijuana.