"Spacciavo e rubavo, ma adesso basta: occhio alle amicizie"

Mohamed (nome di fantasia) ha solo voglia di mettersi in proprio. È ancora giovane, ha 24 anni e una vita davanti per correggere il tiro, per cambiare direzione rispetto a quella che aveva intrapreso. Dopo più di trenta denunce per spaccio, reati contro il patrimonio e diverse altre colpe, adesso coltiva il sogno di aprire una barberia dove servire i clienti e restituire loro un po' di quella gentilezza che sta trovando oggi, in un percorso di recupero che sta filando liscio. La sua vita è stata segnata da cinque anni di detenzione nelle camere di sicurezza di via Burla. Quando stai dentro per così tanto tempo cresci in fretta, e puoi permetterti anche dei consigli perché hai vissuto sulla pelle situazioni complicate. Ai 'maranza' della Ghiaia, che si divertono a delinquere senza un perché, Mohamed dà un consiglio. Stigmatizzandone il comportamento.

