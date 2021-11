Via Boraschi: sequestrati 4 chili di droga in una cabina elettrica

Quattro chili di marijuana all'interno di una cabina elettrica in via Boraschi a Parma. È questo l'esito del sequestro effettuato dai poliziotti delle Volanti, che hanno agito insieme ai cani antidroga, arrivati da Genova con le unità cinofile. L'area verde da sempre luogo di spaccio, è stata ispezionata dai cani, dopo la segnalazione di alcuni operatori dell'Iren che hanno visto uno strano via vai di persone. I poliziotti hanno trovato ben 4 chili di droga. Sono in corso le indagini per risalire alle identità dei pusher.

I controlli hanno coinvolto anche zone come il Parco Ducale e via San Leonardo. Sono state identificate 57 persone: due di loro avevano una modica quantità di sostanza stupefacente. I due oggetti, identificati, sono stati denunciati.

Grazie al fiuto di Leone, un cucciolo di jack russel per la prima volta a Parma, all’interno del Parco Ducale sono stati rinvenuti, celati in un involucro di plastica nascosto tra i cespugli circa 7 grammi di hashish.