Spaccio, arrestati due pusher: uno aveva nascosto la coca in ufficio, l'altro nella grondaia

Sono stati arrestati due spacciatori nell'ambito di una doppia operazione della Polizia che ha sequestrato un grande quantitativo di cocaina. In un caso, l’attività info-investigativa condotta dal personale della squadra antidroga, ha permesso di scovare all'interno di un locale sede di uffici di una società specializzata nella fornitura di servizi e consulenze aziendali, della sostanza stupefacente. I servizi di appostamento effettuati nei pressi dell’immobile e gli ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare un uomo di 53 anni gravato da precedenti di polizia, che ne aveva la disponibilità. Nella mattinata di lunedì scorso, al fine di ottenere i necessari riscontri al riguardo, gli agenti della sezione antidroga hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’immobile dove era presente il titolare che, al momento dell’identificazione, si è mostrato impaurito e nervoso. Ha cercato più volte di dissuadere gli agenti, tentando di impedire loro la perquisizione. Sono state ritrovate sostanze stupefacenti e strumenti per lo spaccio. In particolare, un involucro in cellophane con dentro cocaina, per un peso complessivo pari a 59,5 grammi e quattro involucri di cocaina per un peso complessivo pari a 15,2 grammi. Vicino alla droga, un bilancino di precisione digitale, utilizzato per la suddivisione delle dosi. Elementi che hanno confermato sospetti iniziali sul traffico di sostanze stupefacenti all’interno dell’immobile. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giorno successivo in seguito alla segnalazione di un insolito “via vai” da un appartamento in borgo Cocconi, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno perquisito l'immobile. All’interno c'era un cittadino albanese di ventuno anni, incensurato che, prima di aprire la porta e permettere l’accesso agli agenti della polizia, ha nascosto nella grondaia esterno sopra la finestra un grosso quantitativo di cocaina. I poliziotti che presidiavano l'appartamento dall'esterno lo hanno prontamente segnalato ai colleghi. Aveva nascosto quattro involucri in cellophane piena di cocaina in forma solida, per un peso complessivo pari 182 grammi, oltre a due bilancini di precisione digitali utilizzati per la pesatura delle dosi, entrambi sporchi di cocaina sui rispettivi ripiani. Il 21enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed è stato associato alla locale Casa Circondariale in custodia cautelare.