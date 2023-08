"Non ho tempo, devo tornare urgentemente a casa": arrestato pusher 20enne che con una scusa voleva evitare il controllo

Arrestato ieri sera per spaccio dai carabinieri di Salsomaggiore un albanese di 20 anni, fermato dai militari mentre percorreva le vie della cittadina termale a bordo della propria autovettura.

I carabinieri, constatato che il giovane risultava residente nel piacentino e che sin dalla richiesta dei documenti si è immediatamente mostrato nervoso, accampando scuse per eludere il controllo, dovendo tornare urgentemente a casa, decidevano di procedere alla sua perquisizione.

In auto, occultato in un porta oggetti, i militari hanno così rinvenuto della sostanza stupefacente, risultata essere cocaina, del peso di venti grammi, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Ritenendo che lo stesso potesse detenere altro stupefacente presso il suo domicilio, la perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione a Fiorenzuola D’Arda, supportati dai carabinieri della Compagnia del luogo. In casa vi era il coinquilino del fermato, un 22enne connazionale, rinvenendo altri 4 grammi di cocaina ed altrettanti di hashish.

Al termine delle operazioni il primo albanese è stato tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio della droga rinvenuta, mentre il secondo è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.