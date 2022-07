Spaccio e risse tra bande: "Vivere in zona stazione è impossibile"

Parma entro fine anno avrà 470 telecamere di video sorveglianza installate sul territorio. 70 nuovi occhi elettronici saranno montati nei pressi degli ingressi del Parco Ducale, l'asse di Viale Piacenza fino ad arrivare al quartiere SPIP in modo da completare una fitta rete di sorveglianza entro la fine del 2022. Questo è quello che è emerso dall'incontro pubblico organizzato dal Comune di Parma che ha visto la partecipazione dell'Assessore alla Legalità e alla Sicurezza Francesco De Vanna assieme al comandante della Polizia Locale Michele Cassano, giovedì pomeriggio.

Saranno contente le famiglie che vivono fra Strada Monte Altissimo e il perimetro della Stazione, che ormai non sanno più a quale santo votarsi e denunciano ai nostri microfoni una situazione che sembra precipitare di giorno in giorno. Tra risse fra bande ed episodi di microcriminalità che riguardano lo spaccio, i residenti sono esasperati.

"Dicono Napoli, Napoli, ma Parma è diventata peggio - dice un uomo (quello di spalle nella foto d'apertura ndc) -. Proprio 10 minuti fa abbiamo avuto una discussione per un parcheggio. Un grosso caos, una situazione invivibile". Gli fa eco un padre di famiglia, sceso in strada perché ha saputo dell'incontro e ha visto il presidio della Polizia Locale.

"Ormai è invivibile questa situazione. Spacciano sotto le nostre finestre. Eppure la zona è video sorvegliata e le forze dell'ordine sanno tutto. Vogliamo delle risposte dall'amministrazione comunale, più sicurezza. L'altro ieri ho parcheggiato la macchina laggiù in fondo (indicando la pasticceria che c'è in via Monte Altissimo), l'ho trovata tutta rigata. La gente passa con le biciclette senza fare attenzione alle macchine. Se lasci qualcosa dentro all'auto rischi di fartela scassinare. Ma che cosa è diventata questa zona? Chi ci garantisce sicurezza? Nessuno".

"E' meglio che venite ogni giorno - dice un uomo in compagnia della moglie -. Qui succede di tutto. Si picchiano con le bottiglie di vetro, c'è baccano fino a notte fonda. E quando chiamiamo la polizia ci dice: "Ma perché avete comprato casa in zona stazione? Incredibile. Come se fosse colpa nostra".

"Abbiamo sempre paura che succeda qualcosa - fa eco la moglie -. Quando litigano tra di loro rischiano di mettere in pericolo l'incolumità dei passanti. Non si curano di chi c'è, di chi non c'è. Sembra la terra di nessuno".