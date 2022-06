“Spaccio? La piazza di Parma diventa sempre più appetibile”

"Parma sta assumendo un ruolo non secondario per quanto riguarda lo spaccio di droga". Le parole del Procuratore della Repubblica di Parma, Alfonso D'Avino, hanno l'eco dell'allarme. Un'eco che fa rumore, in una città, una provincia in cui nei primi sei mesi dell'anno sono stati sequestrati più di 40 chili di droga. Un quantitativo superiore rispetto a quello sequestrato in tutto il 2021. D'Avino fa il punto della situazione dopo l'operazione che ha portato all'arresto 25 persone, per un sequestro di droga equivalente a 850 mila euro. Un duro colpo allo spaccio che da un lato testimonia il lavoro attento delle forze dell'ordine, dall'altro l'elevato tasso di sostanza stupefacente smerciato in città, a fronte chiaramente dell'elevata richiesta. "Nell’attività che oggi abbiamo svolto - aggiunge D'Avino - la città di Parma, ma anche la provincia, ha fatto registrare e un’impennata degli acquisti. Ovviamente in funzione della domanda di droga cambiano anche i fornitori. Nel caso di oggi abbiamo perlopiù fornitori nordafricani, quasi tutti proventi dal Marocco. Un dato diciamo secondario. Quello che rimane è che la città sta diventando molto appetibile. Non solo la città, anche la provincia come dimostra il consumo molto diffuso. Per esempio a Busseto, Lesignano de’ Bagni". Sto oggi il lavoro svolto dalla Procura non riconosce la presenza di nessuna organizzazione specifica:

"Noi non abbiamo parlato di organizzazione - spiega D'Avino - ma diverse persone spesso di nazionalità diverse tra di loro, ciascuna delle quali magari specializzata in un determinato settore di sostanze stupefacenti perché essendoci una domanda molto fiorente altrettanto fiorente è la risposta che viene data, quindi l’offerta proviene anche da parti diverse da Parma. Nel caso di oggi ci siamo occupati di alcuni venditori che si approvvigionavano al di fuori della provincia”.