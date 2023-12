Spaccio 'telematico' attraverso Whatsapp e Telegram: denunciati 6 giovani

Detenzione ai fini di spaccio l'accusa mossa a 6 giovani fra i 19 e i 23 anni resitenti tra Reggio Emilia e Parma, tutti ritenuti dediti nell'attività di compravendita di sostanze stupefacenti dai Carabinieri di Gattatico. I militari hanno sequestrato oltre 3 etti di hashish e 2 di marijuana. I fatti risalgono al 4 luglio scorso, quando i carabinieri della stazione hanno denunciato un 20enne, trovato in possesso di circa 5 grammi totali dimarijuana. Nella circostanza è stato sottoposto a sequestro non solo lo stupefacente, ma anche il telefono cellulare del giovane in quanto, al suo interno, sono stati rinvenuti numerosi dati di interesse investigativo riguardanti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dello stesso.

I militari hanno notato diverse conversazioni sulle piattaforme di messagistica WhatsApp e Telegram, numerosi sms e file audio dai quali si è risaliti in maniera inequivocabile a un giro di spaccio che ha coinvolto altri sei giovani, di età compresa fra i 19 ed i 23 anni residenti tra Reggio Emilia e Parma, tutti ritenuti dediti nell’attività di compravendita di sostanze stupefacenti. Per questi motivi, i carabinieri della stazione di Gattatico, a seguito dei risvolti investigativi, hanno richiesto alla Procura Reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, l’emissione di un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti dei 6 giovani, per la ricerca di sostanze stupefacenti.