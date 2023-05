Spal-Parma, scontri tra ultras alla fine della partita: ferito un poliziotto

Al termine della partita tra Spal e Parma, che ha portato alla retrocessione in serie C dei biancazzurri, si sono verificati alcuni scontri tra le opposte tifoserie. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, un gruppo di ultras avrebbe provato a sfondare il cordone dei poliziotti in assetto antisommossa nei pressi dello stadio.

In particolare alcuni ultras dello Spal avrebbero lanciato sassi e bottiglie contro gli ultras del Parma. A quel punto lo schieramento delle forze dell'ordine si sarebbe messo in mezzo per evitare ulteriori tensioni. Nel corso degli scontri un agente di polizia sarebbe rimasto colpito con una cinghia. Il poliziotto avrebbe riportato ferite non gravi.