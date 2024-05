Spara alla moglie e la uccide. Poi chiama i carabinieri: "Venite, l'ho ammazzata"

Tragedia stamattina a Parma. Un uomo di 76 anni ha sparato alla moglie uccidendola in via Marx (zona San Lazzaro). Poi ha composto il numero dei carabinieri. Al telefono solo poche parole: "Venite, l'ho ammazzata". L'arma usata sarebbe un fucile da caccia. I militari dell'arma sono arrivati sul posto. insieme alla polizia

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sono le 8.30 quando il 76enne chiama il 112 per autodenunciarsi. Con un fucile da caccia ha appena sparato alla moglie, sua coetanea, colpendola al volto e uccidendola sul colpo in casa loro, in via Marx, a Parma. Sul posto anche le volanti della Polizia che hanno trovato il corpo della vittima e il marito ancora nell’abitazione. L’uomo è stato arrestato.

Secondo quanto riferito dai vicini di casa, sembra che la donna soffrisse di depressione. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che la 76enne sia stata colpita con un coltello dal marito e non con un'arma da fuoco. I vicini infatti non avrebbero sentito spari ma la dinamica deve essere ricostruita con certezza dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato descritto dai vicini come una persona calma e riservata.

