Sparisce dalla Calabria dopo una lite con la moglie, poi minaccia il suicidio: ore di ansia, ma i carabinieri lo ritrovano a Parma grazie al Gps

L'Arma di Parma ha collaborato con i colleghi di una Stazione della Calabria che al mattino hanno ricevuto la denuncia di scomparsa, da parte dei familiari, di un uomo che dopo un litigio con la moglie è salito in auto allontanandosi inviando un messaggio con possibili intenti suicidi. Subito i militari calabresi si sono attivati e, sapendo che l’autovettura aveva installato il sistema Gps dell’assicurazione hanno iniziato a tracciarne movimenti. Alle 22 è stato localizzato a Parma in piazzale Santa Croce, luogo subito raggiunto dalla pattuglia della Stazione di Parma Centro che ha individuato il mezzo ed il conducente. Lo stesso spontaneamente, visto anche lo stato d’ansia, si è fatto accompagnare presso il pronto soccorso dove, poco dopo, è stato raggiunto da una parente residente in provincia di Parma.