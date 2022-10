Spaccia cocaina al Parco Ducale: arrestato 36enne nigeriano

Controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Parma mirato a prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti, soprattutto all’interno dei parchi cittadini. Al termine sono state identificate 139 persone con un arresto, diverse segnalazioni amministrative ed una denuncia. L’arresto e le segnalazioni sono avvenuti al Parco Ducale dove, un 36enne originario della Nigeria, in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia, è stato sorpreso a cedere della sostanza stupefacente ad un 66enne.

A seguito delle perquisizioni personali sono stati rinvenuti, all’acquirente, quasi 5 grammi di cocaina mentre al pusher la somma di 200 euro. Il tutto è stato sequestrato e il 36enne trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 66enne cosi come diversi giovani, trovati con hashish e crack, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Tra questi uno è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere in quanto trovato con un cutter.