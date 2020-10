Sporcizia e muffa nei frigoriferi: i Nas chiudono un locale di Parma

Muffa sulle superfici e anche all'interno dei frigoriferi, sporcizia e ragnatele dappertutto, commistione degli alimenti con oggetti e materiale vario delle aree di preparazione e distribuzione del cibo. E' questa la situazione - di gravi carenze igieniche - che i carabinieri del Nas di Parma hanno trovato all'interno di un locale, adibito a circolo, in città. Nel corso di un'ispezione, infatti, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno verificato le pessime condizioni dei locali, oltre all'assenza delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. E' stata emessa un'ordinanza per la sospensione e la chiusura dell'attività commerciale: il valore del provvedimento è di circa 200 mila euro. Al legale rappresentante, un 38enne italiano, è stata comminata una multa di 3.500 euro. Il 20 settembre, davanti al locale, si era scatenata una violentissima rissa tra cittadini extracomunitari: i carabinieri hanno idetificato e denunciato sei cittadini maghebini per rissa aggravata.

