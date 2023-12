Il dramma di Matteo, parmigiano di 20 anni attaccato da uno squalo in Australia: “Perderò una gamba ma sono sopravvissuto”

Attaccato da uno squalo in Australia. Un dramma in piena regola quello che ha vissuto un ragazzo parmigiano di 20 anni, Matteo Mariotti, che appunto è stato attaccato da uno squalo nelle acque a nord ovest dell’Australia.

Entrato in acqua nel pomeriggio, Matteo indossava una maschera con boccaglio e una telecamera, ma dopo pochi metri ha sentito una fitta a un piede e poi a tutta la gamba.

"Ha cominciato a trascinarmi al largo - ha raccontato alla Gazzetta di Parma. - Finché a un certo punto sono riuscito con le mani a prendergli la testa: ho cercato di allargare quella grande bocca e con fatica ho liberato la mia gamba, anche se dal ginocchio in giù capivo che non c'era più niente. Poi ho cominciato a nuotare verso la riva più veloce che potevo. Non ho più una gamba ma sono vivo”.

Ad andare in soccorso dell’amico è stato Tommaso – infermiere e istruttore subacqueo – che si trovava a riva sulla spiaggia 1770.

È stato lui a prestare i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’elicottero che ha trasportato il ventenne all’ospedale di Brisbane per essere sottoposto a un primo intervento alla gamba.

Quello subito da Matteo, che ha frequentato l’istituto Alberghiero a Castelnuovo Monti nel reggiano per poi l’anno scorso partire per la prima volta per l'Australia per un’esperienza di studio e lavoro e poi iscriversi all’università. è stato il secondo attacco in una settimana nelle acque del Queensland, stato nella parte nord-orientale dell'Australia.