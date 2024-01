Sradicano la colonnina delle mappe nel parcheggio del Toschi: denunciati un 33enne e una 30enne

Hanno sradicato la colonnina che distribuisce le mappe all'interno del parcheggio Toschi di Parma per rubare i soldi presenti all'interno. Un 33enne marocchino e una 30enne italiana, entrambi pregiudicati, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri, che sono riusciti a risalire alla loro identità grazie alle immagini dell'impianto di videsorveglianza.

L’episodio risale ad alcuni mesi fa quando la coppia, a notte fonda, dopo essersi introdotta all’interno del parcheggio ha “ripulito” una colonnina di distribuzione delle mappe cittadine a disposizione di cittadini e turisti. Il furto è stato denunciato dai responsabili della società che gestisce il parcheggio, che nella circostanza fornivano ai Carabinieri le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza installato nella struttura.

La coppia, in orario notturno, dopo essersi intrufolata all’interno del parcheggio ha “puntato” la colonnina ed in circa venti minuti, compiendo diversi tentativi è riuscita a sradicarla ed a portarla all’esterno. Dopo averla scardinata e prelevato il denaro contante è stata abbandonata nelle vicinanze

del parcheggio dove veniva rinvenuta la mattina seguente da personale della società di gestione.

I militari, dopo aver analizzato le immagini, che hanno ripreso l’intera scena, incrociandole con quelle di altri sistemi di video sorveglianza presenti nella zona, hanno identificato i responsabili. Gli autori, che hanno agito a volto scoperto, già segnalati per analoghi reati e pertanto facce assai note ai Carabinieri di via Garibaldi, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma

perché ritenuti responsabili di furto aggravato.