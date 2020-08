“Stai zitto o ti taglio la gola”: rapina sventata in San Leonardo

“Ti taglio la testa se parli”. Un gesto intimidatorio rivolto alla vittima e ripetuto davanti alle forze dell'ordine mentre lo interrogavano. La vittima è un ragazzo albanese che martedì alle 7.25 in via Firenze è stato spinto giù dalla sua bicicletta da un uomo in compagnia di un complice. Presa la bici, sono seguite le minacce e poi l'ingresso dei due (e della bici) in una palazzina che - secondo i controlli - era abitata abusivamente. Il locale appartenente ad un noto pluripregiudicato attualmente detenuto in via Burla.

Poco dopo l'aggressione il giovane albanese ha avvertito la questura e sul posto sono arrivati i poliziotti della Squadra Volante. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato la bici e i due uomini, riconosciuti dalla vittima come autori della rapina appena subita sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Lamine Keita e Bala Jahateh, di 22 e 26 anni, sono pluripregiudicati. Keita, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un Ordine del Questore di Parma di abbandonare il Territorio Nazionale,è stato anche denunciato. Ora si trovano in via Burla.