Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: parmigiana indagata per diffamazione

Una ragazza di 24 anni, di origine rumene e residente a Parma, è indagata con le accuse di diffamazione e calunnia per le accuse che erano state lanciate nei mesi scorsi contro il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Secondo l'accusa la ragazza, che aveva rilasciato una intervista al sito dillingernews.it, aveva lanciato ipotesi completamente fasulle nei confronti del giocatore, sapendole tali. Il responsabile del sito di informazione, il 're del gossip' Fabrizio Corona, a sua volta, è accusato di diffamazione.

Lui, in concorso con la giovane romena, tramite la pubblicazione sulla pagina Instagram di un video intervista - si spiega nel decreto di perquisizione eseguito nei confronti della donna - ha offeso la reputazione del calciatore. Le verifiche degli investigatori su conti e telefoni di Pellegrini hanno confutato in modo tale le "dichiarazioni accusatorie della donna che sono integralmente false". La 24enne invece è indagata per i reati di calunnia e diffamazione.