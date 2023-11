Stalking, maltrattamenti in famiglia, aggressioni sulle donne: quest'anno già 33mila casi e 900 arresti per violenza sessuale

Oltre 14mila casi di stalking, quasi 19mila maltrattamenti in famiglia e 900 arresti per violenza sessuale. Sono i numeri dei carabinieri in materia di violenza sulle donne (casi anche a Parma e provincia). I numeri vanno da gennaio a ottobre di quest'anno e lasciano in eredità un quadro, dal punto di vista dei reati e delle denunce, abbastanza preoccupante.

L’impegno quotidiano degli uomini e le donne dell’Arma è finalizzato, innanzitutto, ad evitare che si verifichino ulteriori “femminicidi”, ma ci sono altri reati apparentemente meno gravi che insidiano quotidianamente le donne. Un esempio è il fenomeno dello stalking, che è ricondotto ai reati di “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.), nonché i casi di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e percosse (art. 581c.p.), con vittime le donne.

L’Arma dei carabinieri, anche nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi di quest'anno, ha continuato a focalizzare il proprio impegno per poter contrastare questi crimini. Nel 2023, da gennaio a ottobre, gli atti persecutori rilevati (stalking) sono complessivamente 14.018 mentre i delitti perseguiti dall’Arma con riferimento agli atti persecutori sono 9.959 (pari al 70 % di tutte la Forze di Polizia). Per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, nel 2022, i delitti perseguiti sono stati 25.082. Con riferimento al periodo gennaio - ottobre dell’anno in corso, i Reparti Arma hanno perseguito 18.624 maltrattamenti in famiglia. Lo scorso anno sono state arrestate 1.722 persone per reati connessi con gli atti persecutori, mentre nei primi dieci mesi dell’anno in corso gli arresti sono stati 1.507.

Analogamente, per i maltrattamenti in famiglia, nel 2022, sono stati arrestati 3.339 soggetti. Nel periodo gennaio -ottobre del 2023 le persone arrestate per maltrattamenti in famiglia sono state 2.897. Nel 2022, per reati di violenza sessuale, l’attività istituzionale condotta ha consentito di arrestare 1.105 persone, mentre nei primi dieci mesi del 2023, gli arresti sono stati 896.

L’Arma ha partecipato infine con la Polizia di Stato alla realizzazione del sistema “Scudo”, una banca dati dedicata, volta a fornire agli operatori, nell’immediatezza degli interventi, un quadro informativo completo su eventi pregressi e soggetti coinvolti per consentire di adottare decisioni tempestive e sinergiche.