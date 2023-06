Choc in stazione a Parma: 21enne aggredito e ferito mentre prende il treno

Stava prendendo il treno per tornare a Fidenza, dove vive, dopo una giornata di studio trascorsa a Parma, quando all'improvviso sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che l'avrebbe aggredito, apparentemente senza motivo. Un giovane di 21 anni, che avrebbe riportato alcune ferite, sarebbe rimasto vittima, nella serata di ieri, lunedì 5 giugno, davanti alla stazione ferroviaria di Parma, della violenza di un uomo che si sarebbe allontanato subito dopo.

L'aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le ore 22.30 in piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il 21enne percorre lo stesso tratto tutti i giorni per prendere il treno e tornare a casa. I contorni della vicenda sono in corso di approfondimento da parte delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio per arrivare ad identificare l'aggressore. Secondo le prime informazioni fortunatamente il ragazzo di 21 anni non avrebbe riportato ferite serie.