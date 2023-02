Stazione, al via a giugno i lavori per i nuovi ascensori

La stazione ferroviaria di Parma è stata oggetto negli anni scorsi di un significativo ammodernamento, eseguito da una società terza nell’ambito di un più ampio riassetto urbano, che ha previsto anche la realizzazione di nuovi ascensori e scale mobili, successivamente trasferiti nella proprietà di RFI. La tipologia degli impianti installati è risultata tuttavia inadeguata a supportare frequenza e flussi di utilizzo da parte dei viaggiatori, trattandosi di impianti non standard e tali da comportare anche difficoltà di approvvigionamento dei pezzi di ricambio. A questo si aggiungono anche frequenti atti vandalici. RFI, che nel corso degli anni ha eseguito numerosi ed onerosi interventi di manutenzione, ha quindi optato per la totale sostituzione delle scale mobili e degli ascensori con altri di tipologia in uso nelle altre stazioni. Intanto, nel corso della prossima settimana saranno rimessi in esercizio i due ascensori attualmente fermi. Per uno di questi si tratta di ripristino post atto vandalico. Il più ampio intervento di sostituzione del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, è pianificato con avvio nel prossimo mese di giugno, per una durata complessiva di 12 mesi. Nel corso del corrente anno si prevede di riattivare progressivamente 2 scale mobili e 4 ascensori, successivamente le ulteriori 2 scale mobili e i rimanenti ascensori. Inoltre, nella stazione di Parma è sempre disponibile il servizio Sala Blu di RFI (attivo tutti i giorni dalle 7.45 alle 22.45 previa prenotazione) dedicato all’assistenza e persone a mobilità ridotta.