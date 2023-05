Ruba alcolici, aggredisce la vigilanza e poi fugge: 37enne bloccato in stazione dai carabinieri

Ruba bottiglie di alcolici e poi fugge, ma i carabinieri lo rintracciano e lo bloccano.

I militari della Stazione di Parma Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, nel pomeriggio di ieri, un cubano 37enne, senza fissa dimora, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.

In particolare verso le ore 12 una pattuglia in servizio per il controllo del territorio è intervenuta presso un’attività commerciale di Parma in via Emilia Est, dove ha accertato che poco prima un addetto alla sorveglianza dell’esercizio aveva sorpreso un uomo a nascondere 5 bottiglie di alcolici di pregio, prelevate dallo scaffale, all’interno del proprio giubbotto e dei pantaloni. Come se niente fosse, l’uomo è poi uscito dalle casse riservate a chi non fa acquisti, dove è stato fermato e gli è stato chiesto se avesse preso merce senza pagarla. A questa richiesta il 37enne ha tentato di allontanarsi di corsa dal negozio, venendo però bloccato dal personale di vigilanza, che è riuscito a recuperare la refurtiva. Intuendo che erano in arrivo i carabinieri, però, la persona fermata ha colpito con violenza il personale di sicurezza, riuscendo a divincolarsi e scappare, prelevando con forza anche due bottiglie che gli erano state trovate addosso.

I carabinieri, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti, sono riusciti a risalire all’autore della rapina e soprattutto al suo volto, diramando la nota agli altri equipaggi e dando avvio alle ricerche. Una pattuglia nei pressi della stazione ferroviaria, verso le 13.35, ha notato una persona perfettamente somigliante al sospettato transitare proprio in piazzale Dalla Chiesa, intenta a camminare a piedi in direzione di via Monte Altissimo, con addosso gli stessi capi d’abbigliamento immortalati dal sistema di videosorveglianza, ad eccezione della maglia.

Lo stesso è stato quindi fermato ed identificato. Perquisito, nella borsa che portava in mano, nascosto fra i vestiti sono state ritrovate le due bottiglie di superalcolici rubate, del valore di circa 80 euro, successivamente riconosciute e restituite all’avente diritto. L’uomo, riconosciuto dai carabinieri nell’autore dei fatti, come comprovato anche dalla refurtiva rinvenuta nella sua disponibilità, è risultato essere persona gravata da diversi precedenti specifici, con diverse condanne, oltre che essere stato scarcerato per il medesimo reato lo scorso novembre.

Terminate le verifiche, i Carabinieri, in forza ai gravi indizi di reità e considerando che il 37enne non dispone di una dimorafissa, ritenendo fondato e concreto il pericolo di fuga è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato alla casa circondariale di Pama a disposizione della Procura della Repubblica di Parma.