Stazione e parchi al setaccio: il cane poliziotto “trova” tra i cespugli quasi 200 grammi di droga

Sequestrati 170 grammi di hashish da parte della polizia. Denunciati due stranieri e un italiano.

I servizi si sono concentrati maggiormente nelle zone adiacenti alla Stazione ferroviaria, zona San Leonardo e alcuni parchi cittadini.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna, con il cane Barak.

Sono stati effettuati controlli capillari all’interno della stazione ferroviaria con l’ausilio del personale Polfer che, nell’occasione, ha denunciato un 47enne italiano per resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto resosi responsabile di condotta aggressiva nei confronti del personale della Polizia di Stato mostrandosi insofferente al controllo e per niente collaborativo.

Durante i controlli, poi, un equipaggio delle Volanti ha fermato due stranieri sprovvisti di documenti identificativi. Portati in Questura, per essere compiutamente identificati attraverso l’attività di fotosegnalamento da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultato che uno dei due, un 34enne senegalese, era irregolare sul territorio nazionale nonché destinatario di diversi provvedimenti di espulsione con conseguente ordine di lasciare il territorio nazionale di cui l’ultimo emesso dal Questore di Parma nel febbraio 2023. Lo straniero è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore a lasciare il territorio dello Stato e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione che valuterà la ricorrenza delle condizioni per procedere all’espulsione dello stesso dal territorio nazionale.

Nel corso dei servizi, la Volante è intervenuta inoltre in Via Verdi per la segnalazione di una persona molesta che importunava i passanti. Sul posto gli agenti in divisa hanno individuato la persona, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, accentuato dall’equilibrio instabile. Al momento del controllo l’uomo ha declinato le proprie generalità senza esibire però alcun documento valido per la compiuta identificazione. Portato in Questura e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è stato identificato per un cittadino ghanese 43enne in regola con la normativa sul soggiorno. Il soggetto, al termine dell’attività di identificazione è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, sono stati altresì setacciati i parchi cittadini, e in particolare: il Parco Ducale e il Parco Falcone e Borsellino.

Grazie al fiuto del cane Barak, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente circa 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosti tra i cespugli pronta per lo spaccio, di cui 70 grammi rinvenuti al parco Ducale e 100 grammi all’interno del Parco Falcone Borsellino. La sostanza è stata sequestrata.



Nel corso dei controlli sono state identificate in zona san Leonardo circa 110 persone e controllate 70 macchine, ed è stata elevata una contravvenzione al Codice della strada in quanto un cittadino extracomunitario circolava senza la copertura assicurativa. Il mezzo è stato pertanto sottoposto a sequestro.Da ultimo si è provveduto a controllare anche gli avventori di alcuni bar e attività commerciali in zona San Leonardo. Tutti gli accertamenti sono stati trasmessi alla Polizia Amministrativa al fine di rilevare eventuali infrazioni alla normativa vigente in materia di licenze e somministrazione bevande e alimenti.