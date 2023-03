Strada Bassa dei folli, i residenti: "Ogni giorno si rischia un morto"

Dopo l'ennesimo incidente che si è verificato domenica mattina, che ha visto un ciclista essere travolto da un'auto, per fortuna senza gravi conseguenze, il Consiglio dei Cittadini Volontari di Mariano ha chiesto maggiore sicurezza. "Molti dei nostri avvisi sono rimasti inascoltati - ha spiegato Francesco Fusarelli, membro del Consiglio -. Ma è da tanto che lamentiamo l'assenza di sistemi che regolino la velocità. Non c'è niente, non può un semplice specchio consentire la sicurezza a una strada. Qui le macchine vanno a una velocità elevata, le stradine sono strette e basta poco per farsi male seriamente. Abbiamo chiesto più volte sistemi di controllo, istallazione di dossi per ridurre l'andamento delle auto, ma non ci ascoltano. E per poco domenica mattina non ci scappava il morto. Io ho assistito direttamente alla scena: pazzesco. Quello che chiediamo, e io l'ho chiesto personalmente da un po' di tempo, è garantire sicurezza alle famiglie che corrono a piedi, ai ciclisti. Nei pressi c'è un sottopasso pericoloso dove le macchine arrivano con una velocità più alta del consentito. E ogni volta si rischia". Il tratto stradale interessato è quello che va dal sottopasso di Strada Bassa dei folli fino all'ingresso di Mariano che porta verso la città.