Strada del Naviglio, ancora chiodi per strada

Chiodi sull'asfalto in Strada del Naviglio, in prossimità del ponte per strada traversante San Leonardo. La segnalazione arriva direttamente da un lettore che mostra, con delle fotografie, diversi chiodi seminati sulla carreggiata. "La cosa va avanti da diverso tempo - spiega -. Puntualmente ogni due, tre giorni spuntano chiodi come fiori...".

Dopo le segnalazioni di alcuni mesi fa, i residenti hanno segnalato ancora pericoli per i ciclisti e per gli automobilisti che si trovano a transitare in quella via. Se alcuni chiodi trovati dopo le prime segnalazioni erano da attribuire ad un cantiere nelle vicinanze altri invece sarebbero stati messi di proposito da qualcuno. Potrebbe trattarsi di una bravata che non sarebbe divertente, nel caso lo fosse.