Strada Montanara, incidente tra tre auto: due feriti gravi

Un' Opel Corsa con tre persone a bordo viaggiava su Strada Montanara, proveniente da Langhirano in direzione Parma. L'auto, per cause in corso d'accertamento, ha invaso la corsia opposta colpendo l'anteriore sinistro di un pick up Sanggyong che viaggiava in direzione opposta. Attualmente sono state ricoverate in ospedale tre persone, due dei quali in codice rosso ma non in pericolo di vita.