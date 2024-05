Strade al setaccio a Borgotaro: una patente ritirata e sequestro di droga

Si è concluso un fine settimana di controlli del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale. Le pattuglie dell’Aliquota Operativa e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri di Borgo Val di Taro, Berceto, Bedonia, Santa Maria del Taro e Bardi hanno effettuato diversi posti di controllo, sulle principali vie di comunicazione ed all’uscita dei caselli autostradali di Borgotaro e Berceto, identificando 71 persone e controllando 39 autovetture.

Nello specifico, sono stati impiegati militari in “borghese” dell’aliquota Operativa con auto di copertura con compiti di osservazione ed individuazione di potenziali autori di reati “predatori”.

Tanti i controlli alla circolazione stradale con alcuni autisti sanzionati al termine delle verifiche con “etilometro” in dotazione.

Nel corso dei numerosi controlli alla circolazione stradale, un 20enne è stato fermato alla guida della propria autovettura è apparso in condizioni non idonee alla guida. Sottoposto al test alcolemico, mediante l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alla pattuglia, è risultato “positivo” ad entrambe le prove evidenziando una quantità di alcol nel sangue pari a 1,5 g/L, superiore al limite consentito dalla legge.

Al termine degli accertamenti i Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida che è stata trasmessa alla Prefettura di Parma per le determinazioni di competenza. Inoltre, vista la condizione di neopatentato, si è provveduto ad affidare l’autovettura a terzi, ed a decurtare 20 punti sulla patente perché neopatentato.

Nell’ambito di specifica attività antidroga, personale della Aliquota Operativa, ha proceduto al controllo di un 20enne di origini straniere, residente in un comune dell’alta Val Taro, a carico del quale è stata operata una perquisizione personale e domiciliare, che ha permesso di rinvenire oltre a due bilancini di precisione modiche quantità di hashish e marjuana.

L’attività posta in essere ha consentito anche di segnalare alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, 5 ragazzi compresi tra i 19 e i 25 anni, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Inoltre venivano sanzionati amministrativamente per un importo di 306,00 Euro, tre persone, per manifesta ubriachezza. Contestualmente i Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, in collaborazione con personale del Nucleo Ispettorato del lavoro di Parma, hanno effettuato diversi controlli in cantieri edili attualmente presenti sul territorio borgotarese, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare.

In uno dei cantieri sottoposto a verifica, i Carabinieri hanno riscontrato alcune irregolarità per la mancata predisposizione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei lavoratori ed hanno elevato sanzioni per complessivi 1.700 euro, con l’intimazione di sanare le predette irregolarità entro 5 giorni.