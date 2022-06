Stradone: resta gravissima la 15enne in bici. E' in rianimazione, come l'uomo alla guida della moto

Sono ancora in corso le attività investigative per individuare le cause del pericoloso incidente che si è verificato poco prima delle 13 a Parma, in Via Berenini e che ha visto coinvolto un motociclista M.E. di 51 anni, una macchina parcheggiata ai lati della strada, una 500 contro la quale la moto ha finito la sua corsa e una bicicletta sulla quale viaggiava una ragazza di 15 anni. Le sue condizioni restano gravi, così come quelle del motociclista.

Sul posto il nucleo infortunistica della Polizia Locale, che ha provveduto a isolare lo stradone, deviando il traffico sulle strade limitrofe. Alle ore 15.20 si è provveduto a riaprire la viabilità.