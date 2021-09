Colpite alcune auto tra via Zanguidi e il San Leonardo: rubati i pezzi di ricambio

Ladri in azione nella notte: indagini in corso

Hanno approfittato dell'oscurità per colpire alcune auto di grossa cilindrata, parcheggiate nella zona di via Zanguidi nel quartiere Montanara e in altre zone della città, come per esempio nel quartiere San Leonardo.

I ladri, che avrebbero compiuto un'azione mirata in tutta la città, hanno rotto i finestrini delle auto e hanno rubato alcune parti interne, che andranno probabilmente ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio rubati.

Alcuni cittadini del quartiere Montanara si sono svegliati nella mattinata di oggi, giovedì 30 settembre, con la spiacevole sorpresa. I proprietari delle auto hanno presentato denuncia ai carabinieri, che stanno portando avanti le indagini per risalire agli autori dei furti.