Strage Bologna, alla stazione di Parma un murale per ricordare i 40 anni dalla bomba

Un murale alla stazione ferroviaria di Parma per ricordare le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. L'opera è stata realizzata dall'artista Alessandro Canu nel sottopasso di via Borsellino e nasce per commemorare il 40esimo anniversario dell'attentato, da un'idea dell'associazione Serendippo in collaborazione con Associazione familiari vittime della strage del 2 Agosto 1980, Fondazione Rusconi, Tper e con il contributo dell'Assemblea Legislativa regionale.

L'inaugurazione si terrà venerdì 31 luglio alle 10 (via Paolo Borsellino 15) e, insieme a un rappresentante del Parlamento regionale, parteciperanno:

- l'artista Alessandro Canu

- l'assessore alla Cultura e Politiche giovanili Michele Guerra

- la presidente di Stu Stazione Isabella Tagliavini

- il Delegato comunale al Decoro Urbano Antonio Maria Tedeschi

- il consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili Leonardo Spadi

Il "taglio del nastro" avverrà in contemporanea all'inaugurazione di altri due murales, a Bologna e Reggio Emilia (per mano di Collettivo FX e Psycopatic), sempre dedicati alle vittime della strage e promossi nell'ambito del progetto "Lost&found 1980-2020. Memorie private e collettive 40 anni dopo": un percorso di arte pubblica sull'attentato del 2 agosto che attraversa strade e piazze con le opere di giovani artisti, tutti nati dopo il 1980, e che punta a realizzare un murale in ogni provincia dell'Emilia-Romagna.