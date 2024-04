Strage di Suviana, Bellabona trasferito da Parma a Padova

L'ingegnere di Noventa Padovana di 54 anni, Stefano Bellabona, coinvolto nella strage della centrale idroelettrica nel bolognese, oggi 22 aprile, è stato trasferito dall'ospedale di Parma a quello di Padova. Si trova ora ricoverato nel centro ustioni in prognosi riservata. Il suo quadro clinico è stabile e si evidenzia un lento, ma costante miglioramento delle sue condizioni. Presenta ustioni su buona parte del corpo, ma i medici che fin da subito l'hanno preso in cura sono riusciti a stabilizzarlo e ogni giorno che passa gioca a favore del padre di famiglia residente in via Monteverdi a Noventana.

La famiglia aveva chiesto un avvicinamento ed è stato possibile realizzarlo. Non c'erano immediati rischi di pericolo di vita ma il paziente è sempre in prognosi riservata. Ora sarà seguito costantemente e sottoposto a tutte le cure del caso. Nel frattempo in paese a Noventa tutta la comunità sta pregando per lui con la speranza di poterlo riabbracciare quanto prima. Dopo la strage avvenuta a Bargi al lago di Suviana si è subito sparsa la voce che tra i feriti gravi vi fosse proprio il 54enne di Noventa. Si tratta di una persona che, oltre ad essere un eccellente professionista nel suo lavoro, è persona apprezzata nella comunità. Vicino alla parrocchia, amante della bicicletta, sempre pronto a mettersi al servizio del prossimo nel caso di necessità.