Strappa la catenina dal collo di un passante: espulso nigeriano pregiudicato

Continua il lavoro della Polizia di Stato, la cui attività è finalizzata ad allontanare cittadini clandestini da Parma e dal territorio della sua provincia. Nella giornata di ieri, lunedì 17 giugno, nell’ambito dell'attività di controllo del territorio in via Trento è stata segnalata una rapina di una collanina nella serata precedente. L'uomo, che aveva sporto denuncia, ha riconosciuto i suoi aggressori. Si trattava di un 33enne nigeriano, con diversi precedenti in materia di stupefacenti ed irregolare sul territorio nazionale. Alla luce di quanto ricostruito, l'uomo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura dove, al termine delle attività di fotosegnalamento, è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, trattandosi di soggetto irregolare sul territorio nazionale. Nel corso della successiva attività investigativa, è stato identificato il complice, un altro cittadino nigeriano di 31 anni, regolare sul territorio nazionale. Al termine dell'attività istruttoria, il personale della Questura di Parma ha provveduto ad accompagnare lo straniero 33enne presso il CPR di Gradisca D’Isonzo, ai fini della sua successiva espulsione dal territorio nazionale. Nell’arco dell’ultima settimana tre sono stati gli accompagnamenti di stranieri pregiudicati eseguiti dalla Polizia di Stato, a testimonianza del costante impegno profuso dagli operatori nel contrastare il fenomeno della microcriminalità e dell’immigrazione clandestina