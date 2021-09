Strappa la collana d'oro ad un 60enne sull'autobus: arrestato 20enne

Il giovane ha anche rapinato un anziano in viale dei Mille

Ha strappato due collane d'oro a due parmigiani - il primo episodio a bordo di un autobus e il secondo in viale dei Mille - ma è stato identificato ed arrestato dai carabinieri di Parma, che sono riusciti ad individuare il ragazzo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Un 20enne marocchino che, nonostante l'età, ha alle spalle diversi precedenti di polizia, è stato fermato e messo ai domiciliari dopo il secondo furto, avvenuto il 9 agosto. Il 20enne è poi evaso dai domiciliari ed è finito in carcere.

Il primo scippo è avvenuto a bordo dell'autobus 11 della Tep. Il giovane ha strappato la collanina dal collo di un 61enne, in corrispondenza della fermata di viale Mentana ed è poi scappato. Il secondo furto è avvenuto in viale dei Mille: la vittima in questo caso è stato un anziano parmigiano.