Striscia la Notizia a Parma per smascherare l'estetista che fa trattamenti medici

L'inviata di Striscia la Notizia, Chiara Squaglia, ha realizzato un servizio a Parma all'interno di in un centro estetico dove, come sarebbe stato documentato dal programma satirico di Canale 5, verrebbero effettuati trattamenti estetici che normalmente richiedono un ambulatorio strutturato, oltre che la presenza fissa e l'intervento di un medico specializzato. La titolare che gestisce il centro estetico, specializzato anche in tatuaggi e piercing, non l'ha presa benissimo. Quando l'inviata di Striscia la Notizia è entrata per chiedere spiegazioni, è stata spinta violentemente fuori. L'arrivo dei Nas, che hanno messo il centro estetico sotto sequestro, ha posto fine alla diatriba. La signora, come comunicato successivamente dalle forze dell'ordine alla redazione di Striscia la Notizia, stata segnalata per esercizio abusivo della professione medica e altri reati legati ai farmaci trovati nello studio.

