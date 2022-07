Striscione no vax al Barbieri, Muzzetto: "Gesto inqualificabile"

"Un gesto inqualificabile e inaccettabile nel luogo in cui sono e sono stati massimi gli sforzi per arginare la pandemia". Così il Presidente dell’Ordine dei Medici di Parma, Pierantonio Muzzetto, in seguito all’affissione dello striscione No-Vax all’esterno del Padiglione Barbieri dell’Ospedale Barbieri.

"Non confondiamo aspetti di politica che niente hanno a che vedere con la salute del singolo e della collettività, col rispetto di chi ci ha lasciato nell’esercizio del proprio dovere o chi ne ha subito le conseguenze per grave malattia in corso di covid19. Un messaggio che vuole essere un richiamo al buon senso e piuttosto al rasserenamento sociale posti di fronte all’evidenza dei fatti". Infine il Presidente esprime "piena la solidarietà ai medici e tutti gli operatori sanitari. Massima la vicinanza a chi gestisce l’Azienda Ospedaliera di Parma a tutela della salute del cittadino ivi comprese tutte le figure dell’azienda in unificazione che operano a vario titolo nella filiera della salute".