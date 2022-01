Stroncata la rete dello spaccio tra Reggio Emilia e Parma: 2 arresti e 16 indagati

I carabinieri di Gattattino hanno eseguito tra le province di Parma e Reggio Emilia una complessa operazione che ha portato alla disarticolazione di una rete di spaccio molto fitta. L'operazione ha portato all'arresto di due persone. Una di queste è un 37enne della provincia di Parma, coinvolto in innumerevoli cessioni di droga a cavallo della via Emilia, nelle piazze di Reggio e Parma appunto, documentate dall'attività dei carabinieri.

In tutto le persone indagate sono 16. All'Alba di questa mattina, i carabinieri della stazione di Gattatico, grazie all'aiuto di una trentina di militari della compagnia di Guastalla e alla collaborazione dell'unità cinofila della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, hanno dato aesecuzione a un'operazione antidroga che ha permesso di arrivare alla perquisizione domiciliare per 5 soggetti ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostante stupenfacenti, mentre gli altri 11 sono stati indagagati per favoreggiamento personale avendo fornito ai carabinieri false dichiarazioni tese a eludere le indagini. Sono numerose le cessioni di droga nel corso degli anni tra le province di Parma e Reggio Emilia, con le indagini che hanno documentato gran parte delle stesse cessioni, partite dalla denuncia di un assuntore di cocaina, un 20enne di Reggio Emilia che dopo aver acquistato delle dosi è rimasto vittima di un tentativo di estorsione. Gli spacciatori hanno preteso il pagamento di 600 euro relatovo allo stupefacente già pagato, in realtà. Questo il motivo che lo avrebbe indotto a rivolgersi ai carabinieri.