Stroncato traffico internazionale di cocaina dall'Albania a Parma: 13 arresti

Un traffico internazionale di cocaina e marijuana che collegava l'Albania alla nostra città, un mercato sempre in crescita per quanto riguarda i consumatori di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno stroncato un grosso giro di spaccio, portato avanti da quattro distinti gruppo criminali di etnia albanese che erano in grado di portare in Italia e a Parma ingenti quantitativi di droga. Le sostanze stupefacenti, oltre che a Parma, arrivavano anche sulle piazze di spaccio di Arezzo. I carabinieri del Comando provinciale infatti stanno eseguendo, dalla prime ore della mattinata di venerdì 11 settembre, 13 misure cautelari nei confronti di persone ritenute responsabili del traffico di droga.

Nel corso delle indagini sono state individuate diverse decine di consumatori di sostanze stupefacenti, nella stragrande maggioranza dei casi di cocaina, e contestate circa 3.200 cessioni per un volume di affari del valore stimato di circa 200.000 euro.