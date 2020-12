Studente 14enne minacciato e rapinato a bordo di un autobus

Stava tornando a casa dopo un pomeriggio trascorso con gli amici a Parma quando all'improvviso - mentre si trovava a bordo dell'autobus extraurbano che lo stava riportando a casa verso il territorio del comune di Langhirano - è stato avvicinato, accerchiato, aggredito e rapinato da altri tre giovani. Un nuovo episodio di violenza, che ha visto come protagonista una baby gang, si è verificato nel pomeriggio di venerdì nella nostra città.

Un ragazzino di 14 anni, infatti, è stato rapinato a bordo della corriera che aveva appena preso a Parma, per tornare a casa sua. Secondo il racconto del giovani, infatti, tre persone - tutti più o meno coetanei della vittima - gli si sarebbero avvicinati e dopo alcune minacce avrebbero agito. Il 14enne sarebbe stato rapinato da qualche decina di euro che aveva in tasca. Dopo essere sceso dal bus il ragazzo ha avvertito la madre, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo nuovo episodio di violenza.