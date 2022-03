Choc a Traversetolo: studente delle medie ferisce una professoressa durante la lezione

Choc in una scuola di Traversetolo. Uno studente delle medie ha aggredito una professoressa durante la lezione, provocandole alcune ferite. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. La dinamica dell'episodio non è ancora chiara: il ragazzo avrebbe spintonato la docente al termine della lezione, dopo aver consegnato il compito in classe. In conseguenza dell'aggressione la professoressa avrebbe riportato ferite con sette giorni di prognosi.

"Come sempre il silenzio delle istituzioni preposte - sottoline la Gilda degli Insegnanti in una nota - è evidente e si commenta da solo, almeno per adesso non si registrano iniziative da parte dell’amministrazione scolastica: sollecitiamo gli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, ovvero l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e la sua articolazione territoriale di Parma e Piacenza, invitandoli a incaricare immediatamente l’Avvocatura dello Stato affinchè i genitori dell’aggressore, che dovrebbe essere un minore degli anni 14, vengano chiamati in giudizio a rispondere della gravissima azione del loro “pargolo”. "Pretendiamo - prosegue il sindacato - che venga dato un segnale chiaro a tutta la collettività: i genitori devono essere ritenuti responsabili del comportamento dei loro figli verso gli insegnanti".