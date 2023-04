Studente di 16 anni aggredito e picchiato davanti alla scuola Giordani

Una lite, qualche parola di troppo, la discussione che degenera. E l'ambiente che diventa incandescente. Poi, in un attimo, il pestaggio. L'aggressione. E' accaduto stamattina, 4 aprile, davanti all'Istituto Giordani, in via Lazio, dove uno studente di 16 anni è stato aggredito e picchiato.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe stato colpito in pieno volto al culmine di una lite scoppiata tra ragazzi. Il 16enne è stato poi soccorso dai sanitari del 118 (per lui un trauma contusivo al volto), mentre un professore dell'Istituto ha chiamato immediatamente la polizia, che si è recata sul posto nel tentativo di ricostruire l'accaduto.

Sono attualmente in corso le indagini e la raccolta di informazioni attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni che avrebbero assisitito alla scena. Sarà ascoltato anche il ragazzo aggredito.

IN AGGIORNAMENTO