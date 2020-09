Studente dell'Ipsia positivo al coronavirus

Uno studente dell'Ipsia di Parma è risultato positivo al Covid-19. E' il terzo caso di contagio che riguarda studenti di Parma e provincia, dopo l'avvio dell'anno scolastico e la riapertura delle scuole. Dopo il primo caso delle due sorelle contagiate all'interno dell'Istituto Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme e il caso del bambino contagiato che frequentava la scuola elementare di Vigatto ora una nuova segnalazione. Come da protocollo per l'emergenza Covid-19 i compagni di classe e gli insegnanti che sono venuti a contatto con lo studente contagiato sono stati sottoposti al tampone. Fortunatamente, come per i due casi precedenti, anche questa volta nessun altro è rimasto contagiato dal virus all'interno dell'Istitito Scolastico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.