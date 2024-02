Studenti insultano una docente e cercano di colpirla alla testa con un masso

Un gravissimo episodio è avvenuto a Parma in una strada del quartiere Montanara, alcuni studenti dopo aver apostrofato pesantemente una docente all’interno dell’edificio scolastico dell’Istituto in cui la professoressa lavora, una volta terminate le lezioni, prima l’hanno inseguita per le strade del quartiere insultandola, poi in Via Sbravati, nei pressi della chiesa delle SS. Stimmate, hanno cercato di ferirla alla testa lanciandole un sasso che la donna fortunatamente è riuscita a schivare.

La docente successivamente si è recata presso la Questura di Parma formalizzando un esposto affinché la Procura della Repubblica possa individuare eventuali profili di responsabilità, per la “colpa in educando”, a carico dei genitori dei minori interessati, inoltre su suggerimento della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ha formalizzato ai competenti uffici dell’Amministrazione Scolastica la richiesta di essere patrocinata dall’Avvocatura dello Stato, non solo per i profili penali ma anche per la responsabilità civile a carico dei soggetti responsabili delle azioni dei loro figli. Ciò con particolare riferimento alle specifiche indicazioni che il Ministro dell’Istruzione e del Merito On. Valdidara ha sollecitato per accadimenti di questo tipo. A proposito dell’accaduto, Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, riferisce che: “Purtroppo nella nostra parte di Emilia Romagna non abbiamo riscontri positivi, l’amministrazione scolastica recentemente ha formalmente negato l’assistenza legale ad una docente vittima di minacce, da parte di genitori, avvenuti all’interno di una scuola piacentina in merito a quali indaga la competente procura della Repubblica”- continua il dirigente della Gilda – “in caso di procedimenti penali non è da escludere che l’associazione possa chiedere di costituirsi parte civile”