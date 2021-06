Stupra e picchia la moglie per anni: arrestato 46enne parmigiano 

L'uomo si trova in carcere: in dieci anni avrebbe abusato più volte della donna

Ha abusato sessualmente della moglie per anni, l'ha picchiata, molestata e minacciata ripetutamente. L'incubo della donna è finito: un 46enne parmigiano è stato arrestato - dopo la condanna definitiva a 7 anni di reclusione con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia - ed ora si trova nel carcere di via Burla. Il provvedimento di carcerazione è stato disposto dalla Corte d'Appello di Bologna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo, originario di Sorbolo, avrebbe abusato della moglie, nel corso del loro matrimonio durato circa dieci anni. Oltre agli abusi anche le botte e le minacce, proseguite anche dopo la fine della loro relazione. Il 46enne, con alle spalle alcuni precedenti di polizia, è stato portato in carcere dai carabinieri di Sorbolo, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia.