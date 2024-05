Sono trascorsi due mesi dall’appello “Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti” con cui il Presidente della Repubblica invitava la classe politica del nostro Paese ad adottare, con urgenza, misure immediate per allentare il clima di tensione che si respira nelle carceri italiani, causato principalmente dal sovraffollamento, dalla carenza di personale e dall’inefficienza dell’assistenza sanitaria intramuraria. Con amarezza e grande preoccupazione, il Portavoce e il Direttivo della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali si trovano a constatare, ancora una volta, la sostanziale indifferenza della politica rispetto all’acuirsi dello stato di sofferenza dei detenuti, rispetto al peggioramento delle condizioni di vivibilità nelle carceri italiane che, lungi dal consentire “quell’inveramento del volto costituzionale della pena”, continuano a tradire i basilari principi costituzionali, europei e internazionali, su cui regge lo Stato di diritto e a umiliare, quotidianamente, la dignità umana delle persone ristrette.

Nell’inerzia delle Istituzioni, si sta allungano l’elenco delle persone detenute che, da gennaio 2024 ad oggi, si sono tolte la vita: ad oggi, sono 34 le persone detenute suicide (l’ultima, un giovane di 32 anni, che in data 4 maggio, si è tolto la vita nella casa circondariale di Siracusa), a cui è doveroso aggiungere il numero dei quattro agenti di polizia penitenziaria che, nello stesso arco di tempo, pure hanno deciso di darsi la morte. Altrettanto preoccupante è l’aumento dei casi di autolesionismo e il dilagare di fenomeni di violenza e di tortura ‘sistemica’ che si consumano nelle carceri italiani, come testimoniato anche dalle recenti indagini giudiziarie riguardanti i fatti consumati nel carcere di Reggio Emilia o, ancor più drammaticamente, l’inchiesta sulle violenze poste in essere in danno di soggetti minori, reclusi presso l’Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano. Luoghi comuni, etichette e stereotipi impediscono di vedere la reale dimensione del fenomeno.

Non si tratta tanto o solo di comprendere le diverse cause che generano i suicidi in carcere (sovraffollamento, carenze di organici, fragilità psicologica, strutture fatiscenti), ma di accettare che sono soprattutto le fasce più deboli ad essere sopraffatte e “schiacciate”. Lo dicono i numeri: il 64% delle persone che si sono tolte la vita negli ultimi due anni aveva commesso reati contro il patrimonio; il 60% dei suicidi si è verificato nei primi sei mesi di detenzione; il 40 % di suicidi si è consumato oltre i primi sei mesi, con una percentuale elevata nell’ultimo periodo di detenzione e l’interessamento di molti detenuti senza fissa dimora. Il circuito più interessato dai suicidi è, non a caso, quello di “media sicurezza”. Le persone con patologie psichiatriche che si sono tolte la vita sono meno del 10%. È evidente, dunque, che i suicidi e gli atti di autolesionismo in carcere coinvolgono persone vulnerabili, detenuti che hanno commesso reati di bassa o media gravità, alla prima esperienza di detenzione ovvero in procinto di essere dimessi, ma senza reti familiari o sociali che possano favorirne il reinserimento.

Numeri e fatti impressionanti, che richiedono, nell’immediato, l’adozione di soluzioni che rendano le carceri luoghi davvero rispettosi della dignità umana e vivibili, sia per chi vi è recluso sia per chi ci lavora. Cosa che, allo stato, non è, in primis per effetto del preoccupante indice di sovraffollamento che, ad oggi, è arrivato ad essere pari al 130,03%. I detenuti, infatti, ad oggi, sono 61.351 a fronte di una capienza effettiva ammontante a 47.180 posti. Se si analizzano i dati per singoli contesti regionali, si evince poi che ci sono contesti regionali in cui tale indice è nettamente superiore al 150% (Puglia 169,7%; Basilicata 160,2%; Lombardia 153,5%; Veneto 152,3%). Sconfortanti sono anche i dati ricavabili da un’analisi, non solo quantitativa, ma qualitativa della popolazione detentiva italiana. Considerando la posizione giuridica delle persone detenute, appare sconcertante, infatti, sapere - come riportato anche dal Garante nazionale nelle sue relazioni - che: - 9.508 sono i detenuti, in attesa di primo giudizio; - 9.349 sono i detenuti che stanno scontando una pena definitiva da 0 a 3 anni; - 23.214 sono infine i detenuti che stanno scontando un residuo di pena da 0 a 3 anni; di cui 5.080 detenuti devono scontare appena 8 mesi di carcere. Dati allarmanti, conseguenti anche a scelte di politica penale che, in un’ottica puramente repressiva e securitaria, hanno portato all’introduzione di nuove fattispecie di reato, all’innalzamento della durata di pene detentive per alcune fattispecie di reato, all’inasprimento dell’applicazione di misure cautelari, anche per reati di lieve entità. A fronte di tutto ciò, intendiamo avanzare alcune proposte.