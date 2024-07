Surafel non si trova da più di 20 giorni, l'appello del sindaco

Surafel, il giovane fidentino di origine etiope scomparso dopo essersi recati nella chiesa Ortodossa Etiopica di via Garibaldi a Parma, non si trova da più di 20 giorni. La scomparsa risale infatti al 23 giugno. Da quel momento, dopo l'appello lanciato dai genitori, le indagini sono in corso per cercare il ragazzo. Anche il sindaco di Fidenza Davide Malvisi, che ha incontrato il padre, lancia un appello per il ritrovamento del giovane.

"Ieri ho incontrato il padre di Surafel - sottolinea il primo cittadino - il giovanissimo fidentino di origine etiope che da domenica 23 giugno non ha fatto ritorno a casa dopo essere uscito di primo mattino per andare in chiesa. Ho avuto modo così di conoscere una persona molto misurata e piena di comprensione per i tempi lunghi che questa indagine sta richiedendo, ma anche giustamente preoccupata per il proprio figlio.

Per quanto il Comune di Fidenza non possa avere un ruolo attivo nella ricerca di Surafel, ho garantito loro la massima disponibilità a mantenere alta l'attenzione sul caso. In questo senso rivolgo un appello a tutta la nostra comunità: segnalate ai carabinieri, che stanno seguendo il caso con la massima attenzione, qualunque notizia possa portare ad un esito positivo del caso. Agli amici e coetanei di Sufrael voglio poi indirizzare un appello ulteriore: se qualcuno sa qualcosa circa la destinazione o i motivi di questa fuga, e per qualche motivo preferisce un contatto informale, lo invito a scrivere a me attraverso i miei canali social. Mi occuperò personalmente di far pervenire la segnalazione a chi sta investigando sul caso!"